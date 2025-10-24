Экс-мэра Ростова-на-Дону арестовали по делу о превышении должностных полномочий

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Он заключен под стражу до 23 декабря включительно.

Фото, видео: Романенко Эрик/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал экс-мэра города Алексея Логвиненко по делу о превышении должностных полномочий. Он заключен под стражу до 23 декабря включительно. Кадры — в распоряжение 5-tv.ru.

Прежде в этот день бывший глава Ростова-на-Дону был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следственный комитет России возбудил в отношении Логвиненко уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Уточняется, что сумма ущерба составила более 47 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура запросила Пресненский районный суд Москвы приговорить к восьми годам колонии, а также штрафу в размере 15 миллионов рублей блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года после жалоб на проданные образовательные курсы. На следующий день блогера арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2024 года имущество Шабутдинова арестовали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:37
Фотографировала своих жертв: няня много лет насиловала своих подопечных
23:21
Что видят люди, когда умирают? Раскрыта тайна околосмертных переживаний
23:10
В Краснодаре мужчина превратил жизнь экс-супруги в кошмар наяву из-за квартиры
23:00
Монстр был Богом: мужчина много лет насиловал своих детей, а затем жестоко убил их
22:54
Бессент: санкции против Густаво Петро связаны с производством наркотиков в Колумбии
22:46
Все драгоценности из Лувра перемещены в подземное хранилище Банка Франции

Сейчас читают

Суд вынес приговор жительнице Челябинска за убийство рэпера ТрикоПюшона
Россияне застряли на высоте 7460 метров на горе Манаслу в Непале
«Ты — муха»: Никита Михалков привел яркую метафору о жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео