Прокуратура запросила 8 лет колонии блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Он продавал неэффективные бизнес-курсы в интернете.

За что хотят посадить блогера Аяза Шабутдинова

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Прокуратура запросила Пресненский районный суд Москвы приговорить к восьми годам колонии, а также штрафу в размере 15 миллионов рублей блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Гособвинение подчеркнуло, что вина блогера доказана по всем 113 эпизодам дела.

Ранее блогер полностью признал вину в суде, а также сделал заявления в личном блоге в социальных сетях, выразив раскаяние и попросив прощения у поклонников, недовольных качеством его образовательных курсов.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года после жалоб на проданные образовательные курсы. На следующий день блогера арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2024 года имущество Шабутдинова арестовали.

Следствие установило, что Шабутдинов вместе с соучастниками размещал в интернете ложные сведения о своих образовательных программах. С помощью активной рекламы он продвигал их в массы, обещая клиентам гарантированный результат в улучшении бизнес-навыков.

Обвинительное заключение было утверждено 10 февраля 2025 года. По данным следствия, ущерб, причиненный блогером, составил более 57 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суд приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии.



