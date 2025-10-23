Прокуратура запросила 8 лет колонии блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве

Прокуратура запросила Пресненский районный суд Москвы приговорить к восьми годам колонии, а также штрафу в размере 15 миллионов рублей блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Гособвинение подчеркнуло, что вина блогера доказана по всем 113 эпизодам дела.

Ранее блогер полностью признал вину в суде, а также сделал заявления в личном блоге в социальных сетях, выразив раскаяние и попросив прощения у поклонников, недовольных качеством его образовательных курсов.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года после жалоб на проданные образовательные курсы. На следующий день блогера арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2024 года имущество Шабутдинова арестовали.

Следствие установило, что Шабутдинов вместе с соучастниками размещал в интернете ложные сведения о своих образовательных программах. С помощью активной рекламы он продвигал их в массы, обещая клиентам гарантированный результат в улучшении бизнес-навыков.

Обвинительное заключение было утверждено 10 февраля 2025 года. По данным следствия, ущерб, причиненный блогером, составил более 57 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суд приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.