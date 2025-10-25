СК возбудил дело после обрушения крыши на Ладожском вокзале в Петербурге

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

В настоящее время следователями устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета возбудило уголовное дело об обрушении части крыши в зоне парковки автомобилей на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

Речь идет о признаках преступления по ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия. Сотрудники МЧС осмотрели обрушившуюся конструкцию, 25 октября обследуют надземную парковку. Ход расследования контролирует руководство Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Как сообщал 5-tv.ru, инцидент произошел 24 октября около шести часов вечера на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Частично обвалилась крыша надземной парковки и обрушилась на платформу. При этом никто не пострадал, движение поездов продолжилось в штатном режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX


