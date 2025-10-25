Французская биатлонистка Жюлья Симон призналась в мошенничестве

Десятикратная чемпионка мира по биатлону и призер Олимпийских игр 29-летняя француженка Жюлья Симон признала вину в мошенничестве с банковскими картами, сообщила газета Le Dauphinе Libеrе.

Речь идет об инцидентах, произошедших в 2021 году в Норвегии, где сборная Франции по биатлону находилась на тренировочных сборах. На Симон подали две жалобы, одну из которых написала партнерша француженки Жюстин Бреза-Буше.

Биатлонистку обвинили в использовании чужих банковских карт для покупок в интернет-магазинах. В октябре 2023 года спортсменку задержали для дачи показаний по делу о мошенничестве, краже и злоупотреблении служебным положением. Следствие установило ущерб пострадавшим на сумму более тысячи евро.

Симон предстала перед судом в Альбервиле 24 октября. На заседании биатлонистка призналась в содеянном, заявив, что не может назвать причину своих поступков.

«Я не могу объяснить (свои мотивы — Прим. Ред.), не могу представить себя совершающей эти действия. Я не могу это осознать», — сказала она.

Суд приговорил десятикратную чемпионку мира к трем месяцам условного заключения и обязал выплатить штраф 15 тысяч евро. Симон также должна будет возместить расходы на разбирательство по делу Жюстин Брезаз-Буше и выплатить тысячу евро компенсации ущерба Французской федерации лыжного спорта (FFS).

