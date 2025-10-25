Французская биатлонистка Жюлья Симон призналась в мошенничестве

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 21 0

Спортсменку обвиняли в использовании чужих банковских карт для покупок в интернет-магазинах.

Французская биатлонистка Симан призналась в мошенничестве

Фото: © Getty Images/Federica Vanzetta/NordicFocus

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Десятикратная чемпионка мира по биатлону и призер Олимпийских игр 29-летняя француженка Жюлья Симон признала вину в мошенничестве с банковскими картами, сообщила газета Le Dauphinе Libеrе.

Речь идет об инцидентах, произошедших в 2021 году в Норвегии, где сборная Франции по биатлону находилась на тренировочных сборах. На Симон подали две жалобы, одну из которых написала партнерша француженки Жюстин Бреза-Буше.

Биатлонистку обвинили в использовании чужих банковских карт для покупок в интернет-магазинах. В октябре 2023 года спортсменку задержали для дачи показаний по делу о мошенничестве, краже и злоупотреблении служебным положением. Следствие установило ущерб пострадавшим на сумму более тысячи евро.

Симон предстала перед судом в Альбервиле 24 октября. На заседании биатлонистка призналась в содеянном, заявив, что не может назвать причину своих поступков.

«Я не могу объяснить (свои мотивы — Прим. Ред.), не могу представить себя совершающей эти действия. Я не могу это осознать», — сказала она.

Суд приговорил десятикратную чемпионку мира к трем месяцам условного заключения и обязал выплатить штраф 15 тысяч евро. Симон также должна будет возместить расходы на разбирательство по делу Жюстин Брезаз-Буше и выплатить тысячу евро компенсации ущерба Французской федерации лыжного спорта (FFS).

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 58-летний австриец в течение двух лет украл у компании, на которую работал, более 2600 пар лыж и продал через сайты объявлений. У мыжчины был 72-летний сообщник. В суде мужчина заявил, что «совершил глупость впервые в жизни» и извинился перед предприятием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:55
Момент обрушения крыши на Ладожском вокзале в Петербурге сняли на видео
2:36
Французская биатлонистка Жюлья Симон призналась в мошенничестве
2:17
Дмитриев: Россия стремится быстро завершить конфликт на Украине
1:59
ЦИК оспорит указ Балицкого об увольнении главы запорожского избиркома
1:44
Недолго горевал: актер Орландо Блум замечен в баре с новой возлюбленной
1:25
Прибыль Porsche за год обвалилась в 24 раза

Сейчас читают

Потерлись носами: Овечкин познакомился с лабрадором, названным в его честь
Крыша надземной парковки обвалилась на Ладожском вокзале в Петербурге
«Ты — муха»: Никита Михалков привел яркую метафору о жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео