«Это жизнь»: как Михалков совмещает театр, кино и преподавание

Борис Сатаров
Режиссер признался, что не разделяет свои занятия на отдельные направления.

Никита Михалков: нет возможности сказать, что с пяти до шести я занимаюсь этим

Народный артист России Никита Михалков поделился размышлениями о своем творческом пути и рассказал, что не может выделить одно направление деятельности, которое интересует его больше других. Об этом он рассказал 5-tv.ru после творческой встречи со студентами в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК.

Режиссер признался, что все его проекты связаны между собой и представляют единый процесс.

«Невозможно это расчленить. Все, так сказать, в клубке находится. И выпуск новых спектаклей, и окончательный запуск театра, и академия, очередной набранный курс, и „Бесогон“, и все сценарии, и продюсирование картин, которые снимаются на студии. Это жизнь. Тут даже нет возможности сказать, что с пяти до шести я занимаюсь этим. Так не получается. Это общий комплекс постоянного включения», — сказал Михалков.

Режиссер отметил, что творческая деятельность для него давно стала образом жизни, в котором нет четких границ между театром, кино, педагогикой и телевидением.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Михалков с юмором воспринял вопрос о «генеральских котлах».

