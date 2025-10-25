«Надо быть дураком, чтобы открещиваться от Родины»: Пермякова о важном

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 34 0

Актриса подчеркнула, что важно помнить о месте где ты родился и сохранять связь с родными корнями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Светлана Пермякова: надо быть совсем дураком, чтобы открещиваться от Родины

Человеку необходимо помнить о месте, где он родился. Об этом 5-tv.ru заявила актриса Светлана Пермякова во время премьеры фильма «Паромщик».

Артистка поделилась своими размышлениями о патриотизме и ценности родных мест, подчеркнув, что для нее важно сохранять связь с землей, на которой прошло детство.

«Надо быть совсем подонком и дураком, чтобы открещиваться от своей Родины, от тех мест, где ты родился. Если я родилась в городе Пермь, то я туда езжу. Там моя Родина. Там похоронены мои родные и близкие, там живут мои родные и близкие. Моя дочь знает, где колыбель, хотя она родилась в Москве. Если мы будем забывать свои родные места, то нам будет плохо», — сказала Перминова.

Актриса отметила, что чувство принадлежности к Родине помогает человеку оставаться собой и не терять внутреннюю опору, даже находясь вдали от дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Пермякова верит в создание машины времени.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025

Последние новости

9:06
Умерла мать короля Таиланда Сирикит
8:51
Дмитриев: свыше 99% американцев не знают, что Россия хотела вступить в НАТО
8:48
Не просто усталость: как отличить стресс от первых симптомов деменции
8:30
«Это жизнь»: как Михалков совмещает театр, кино и преподавание
8:25
Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном
8:15
«Склонны обесценивать»: психолог назвала выдающие внутреннюю неуверенность фразы

Сейчас читают

«Я же генерал»: Михалков ответил на вопрос про «котлы»
Еще одна, и 900: Овечкин забросил 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги