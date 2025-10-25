«Надо быть дураком, чтобы открещиваться от Родины»: Пермякова о важном

Светлана Пермякова: надо быть совсем дураком, чтобы открещиваться от Родины

Человеку необходимо помнить о месте, где он родился. Об этом 5-tv.ru заявила актриса Светлана Пермякова во время премьеры фильма «Паромщик».

Артистка поделилась своими размышлениями о патриотизме и ценности родных мест, подчеркнув, что для нее важно сохранять связь с землей, на которой прошло детство.

«Надо быть совсем подонком и дураком, чтобы открещиваться от своей Родины, от тех мест, где ты родился. Если я родилась в городе Пермь, то я туда езжу. Там моя Родина. Там похоронены мои родные и близкие, там живут мои родные и близкие. Моя дочь знает, где колыбель, хотя она родилась в Москве. Если мы будем забывать свои родные места, то нам будет плохо», — сказала Перминова.

Актриса отметила, что чувство принадлежности к Родине помогает человеку оставаться собой и не терять внутреннюю опору, даже находясь вдали от дома.

