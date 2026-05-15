«Я не палач»: подробности покушения на семилетнюю девочку в Подмосковье

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 75 0

Мужчина набросился на нее со спины.

Фото, видео: Telegram/ Прокуратура Московской области/mosoblproc; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Старшая сестра помогла поймать мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье

Поймать мужчину, напавшего на семилетнюю девочку в подмосковном Наро-Фоминском округе, помогла ее старшая сестра. Об этом 5-tv.ru рассказал отец пострадавшей.

Нападение произошло вечером 14 мая в поселке Николины Сады. Две сестры вышли из дома в магазин, но не успели они отойти от калитки, как к младшей девочке сзади подбежал неизвестный. По словам отца, мужчина действовал с особой жестокостью.

«Он напал со спины. Не резал, а именно колол, бил ножом. У дочери три колото-резаные раны и четвертое — сквозное ранение уха. На три раны наложили швы», — поделился мужчина.

Отец уверен, если бы не крики и не проезжавшая мимо машина, преступник мог наброситься и на вторую дочь.

Поймать злоумышленника удалось благодаря тому, что старшая сестра точно запомнила внешность нападавшего и описала ее полицейским.

«По сути, старший ребенок дал первые данные сотрудникам, что и помогло быстрой поимке», — рассказал отец девочек.

Нападавший уже задержан, им оказался местный житель. Семья пострадавших раньше его никогда не видела. Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Следователи выясняют мотивы его поступка.

«Думаю, все, наверное, понимают, какие чувства сейчас у меня и у моей супруги и что мы желаем этому человеку, но я не судья и не палач», — сказал мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подозреваемый в нападении — инвалид второй группы, страдающий психическим расстройством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:16
Полину Гагарину застали врасплох с тайным кавалером: вот кем он оказался
0:00
Украинские банки не хотят связываться с залогом для Ермака
23:55
Еще четверо раненых: ВСУ продолжают БПЛА-атаки на Белгородскую область
23:52
Россия передала Киеву четверых украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий
23:45
Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
23:40
Началась проходка тоннеля между станциями «Ватутинки» и «Кедровая»

Сейчас читают

Внук Молчанова не смог сдержать слез на прощании с дедушкой
Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
«Ночь музеев — 2026»: тайные ходы, рыцари и концерты до рассвета
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео