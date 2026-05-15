«Я не палач»: подробности покушения на семилетнюю девочку в Подмосковье

Старшая сестра помогла поймать мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье

Поймать мужчину, напавшего на семилетнюю девочку в подмосковном Наро-Фоминском округе, помогла ее старшая сестра. Об этом 5-tv.ru рассказал отец пострадавшей.

Нападение произошло вечером 14 мая в поселке Николины Сады. Две сестры вышли из дома в магазин, но не успели они отойти от калитки, как к младшей девочке сзади подбежал неизвестный. По словам отца, мужчина действовал с особой жестокостью.

«Он напал со спины. Не резал, а именно колол, бил ножом. У дочери три колото-резаные раны и четвертое — сквозное ранение уха. На три раны наложили швы», — поделился мужчина.

Отец уверен, если бы не крики и не проезжавшая мимо машина, преступник мог наброситься и на вторую дочь.

Поймать злоумышленника удалось благодаря тому, что старшая сестра точно запомнила внешность нападавшего и описала ее полицейским.

«По сути, старший ребенок дал первые данные сотрудникам, что и помогло быстрой поимке», — рассказал отец девочек.

Нападавший уже задержан, им оказался местный житель. Семья пострадавших раньше его никогда не видела. Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Следователи выясняют мотивы его поступка.

«Думаю, все, наверное, понимают, какие чувства сейчас у меня и у моей супруги и что мы желаем этому человеку, но я не судья и не палач», — сказал мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подозреваемый в нападении — инвалид второй группы, страдающий психическим расстройством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.