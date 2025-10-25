«Это взгляд на жизнь в другом ритме»: за что Михалков ценит общение с молодежью

|
Сергей Добровинский
Эксклюзив

Режиссер стремится всегда улавливать ритм сегодняшнего дня.

Общение с молодежью помогает Никите Михалкову поймать новый темп жизни

Народный артист РСФСР, режиссер, Герой Труда РФ Никита Михалков общается с молодежью, чтобы уловить новый темп жизни. Об этом режиссер заявил 5-tv.ru после творческой встречи со студентами в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК.

«(Молодежь — Прим. ред.) это взгляд на жизнь в другом ритме внутреннем. И для того, чтобы этот ритм уловить <…> необходимость общения с теми, кто в нем живет — это важная штука», — заявил Михалков.

Также 80-летний артист рассказал о том, чем классика отличается от поверхностных и недолговечных произведений.

«Из чего рождается Моцарт или Пушкин? Потому что их хочется услышать или прочесть еще раз. Из этого рождается классика», — отметил Михалков.

Отделить «фуфло» от настоящего искусства помогает время, но чувствовать энергию сегодняшнего дня всегда важно, подчеркнул режиссер.

