В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он не исключил, что киевский режим может предпринять еще одну попытку атаки с целью разрушить плотину. Если это произойдет, то возникнет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов, на которых проживает около тысячи жителей.

«Поэтому начинаем предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления и у которых нет другой возможности временного расселения. В селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический, в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова, в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры», — указал Гладков.

Губернатор также указал, что более подробную информацию жители вышеуказанных населенных пунктов могут получить через местные чаты в соцсетях, лично от сотрудников администрации Шебекинского округа или по телефону 112.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала проведения специальной военной операции (СВО). Во время ударов по приграничным территориям украинские боевики применяют не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты.

