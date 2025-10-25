В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища
Возникла угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов,
Фото: © РИА Новости/Игорь Агеенко
В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он не исключил, что киевский режим может предпринять еще одну попытку атаки с целью разрушить плотину. Если это произойдет, то возникнет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов, на которых проживает около тысячи жителей.
«Поэтому начинаем предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления и у которых нет другой возможности временного расселения. В селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический, в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова, в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры», — указал Гладков.
Губернатор также указал, что более подробную информацию жители вышеуказанных населенных пунктов могут получить через местные чаты в соцсетях, лично от сотрудников администрации Шебекинского округа или по телефону 112.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала проведения специальной военной операции (СВО). Во время ударов по приграничным территориям украинские боевики применяют не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты.
