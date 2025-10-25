К программе «Миллион призов» присоединилось 100 благотворительных фондов

Жители столицы помогают детям и взрослым с особенностями развития, многодетным семьям, а также врачам, пострадавшим в результате несчастных случаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В этом году число благотворительных фондов, которые сотрудничают с городской программой лояльности «Миллион призов», достигло 100. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Участники программы помогают детям и взрослым с особенностями развития, многодетным семьям, а также врачам, пострадавшим в результате несчастных случаев.

Жители Москвы направляют в фонды-партнеры баллы, которые они получают за активное участие в городских проектах. Среди них — «Активный гражданин», «Город идей», «Электронный дом» и другие. Один балл равен одному рублю. У пользователей есть возможность перевести благотворительным организациям от 500 до 5000 баллов. При этом количество пожертвований не ограничено.

Чтобы принять участие в добром деле, нужно авторизоваться на сайте программы «Миллион призов» с помощью Mos ID, перейти в раздел «Благотворительность», выбрать интересующий фонд и оформить заявку.

Ранее, писал 5-tv.ru, Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его мнению, проект окажет поддержку в ряде вопросов.

