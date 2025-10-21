Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Данный проект окажет поддержку в ряде вопросов и после запуска бизнеса.

Программа поддержки бизнеса ветеранов СВО

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Для участников СВО, планирующих открыть свое дело, запустили комплексную программу поддержки на портале «Малый бизнес Москвы». Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.

«На портале создан специальный раздел, где военнослужащим или ветеранам боевых действий доступен полный набор услуг для запуска и развития бизнеса», — говорится в сообщении главы города.

Уточняется, что благодаря данной инициативе можно получить знания об основах предпринимательства, а также помощь при выборе юридической формы, регистрации и подборе помещения.

Каждому участнику данного проекта предоставят индивидуальное сопровождение, подчеркнул Собянин.

Однако помощью при регистрации услуги программы не ограничиваются. Даже после старта бизнеса будет доступен целый ряд мер поддержки: консультации по вопросам масштабирования, обучающие программы и деловые события.

Также в инициативу включены уже готовые решения по продвижению бизнеса, ведению бухгалтерии и автоматизации некоторых процессов. Данные «боксы» предоставили партнеры проекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что московских предпринимателей обучат управлению интеллектуальной собственностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


