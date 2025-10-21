Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело

Для участников СВО, планирующих открыть свое дело, запустили комплексную программу поддержки на портале «Малый бизнес Москвы». Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.

«На портале создан специальный раздел, где военнослужащим или ветеранам боевых действий доступен полный набор услуг для запуска и развития бизнеса», — говорится в сообщении главы города.

Уточняется, что благодаря данной инициативе можно получить знания об основах предпринимательства, а также помощь при выборе юридической формы, регистрации и подборе помещения.

Каждому участнику данного проекта предоставят индивидуальное сопровождение, подчеркнул Собянин.

Однако помощью при регистрации услуги программы не ограничиваются. Даже после старта бизнеса будет доступен целый ряд мер поддержки: консультации по вопросам масштабирования, обучающие программы и деловые события.

Также в инициативу включены уже готовые решения по продвижению бизнеса, ведению бухгалтерии и автоматизации некоторых процессов. Данные «боксы» предоставили партнеры проекта.

