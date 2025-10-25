«Он — образец»: актер Мохов о характере ушедшего из жизни Алексея Золотницкого

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 103 0

Артист отличался выраженными интеллигентностью и эрудированностью.

Фото, видео: Кадр из к/ф «Я, сын трудового народа», реж. Владимир Стрелков, 1983 г.; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Александр Мохов рассказал о доброте скончавшегося Алексея Золотницкого

Ушедший из жизни заслуженный артист России Алексей Золотницкий стал образцом, к которому хотелось тянуться в творческих достижениях. Об этом рассказал заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Мохов в беседе с 5-tv.ru.

«Божий человек он, настолько светлый и чистый был. Страшные слова говорю, что был. Такой нереальный эрудит, настолько был образованный. Нам всем было, куда тянуться», — подчеркнул артист.

Мохов добавил, что актер отличался выраженной интеллигентностью и всегда старался не задеть чем-либо знакомых.

«Он был безумно интеллигентным человеком, до мозга костей. Для меня он — образец. Никогда и никого не журил, никогда и ни о ком не сплетничал, никогда и не про кого не говорил плохого», — заметил артист.

Помимо этого, Мохов признался, что смерть Золотницкого стала для него личной трагедией, хотя он с ним и не общался близко вне театральной сцены.

«Скажу, что хоть мы не были друзьями, когда я служил в театре Табакова, но для меня это — прямо личная утрата, для меня это — боль, человеческая, душевная», — подытожил собеседник.

Ранее, писал 5-tv.ru, народный артист России, актер театра и кино Сергей Угрюмов рассказал об уходе из жизни Алексея Золотницкого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025

Последние новости

21:19
ЦАХАЛ нанесла точечный удар по центру сектора Газа
20:58
«Редкий по значимости момент»: картина Пикассо была продана на аукционе во Франции за 32 миллиона евро
20:40
«Было слишком громко»: Волкова из группы t.A.T.u. о своей личной жизни
20:22
Однажды: Камала Харрис не исключила своего повторного участия в президентской гонке в США
20:03
«Он — образец»: актер Мохов о характере ушедшего из жизни Алексея Золотницкого
19:45
Озвучил 10 тысяч ролей и стал звездой «Десяти негритят»: смерть Алексея Золотницкого — большая потеря для кино и театра

Сейчас читают

Режиссер Житинкин назвал покойного актера Золотницкого «потрясающим профессионалом»
Григорий Лепс из-за болезни перенес несколько концертов
Чувственность Рыбам, страсть Скорпионам: любовный гороскоп на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги