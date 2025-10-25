Чтобы суд не оспорил: как правильно оформить дарственную на квартиру

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 22 0

Следует заблаговременно пройти медицинское обследование и получить справку о «ясности ума и твердой памяти».

Как правильно оформить дарственную, чтобы суд не оспорил

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Адвокат Ким: в России изменился порядок оформления дарственных

С 13 января 2025 года порядок оформления дарственных в России изменился. Теперь договоры, касающиеся доли, всей квартиры, дома или земли близкому родственнику или постороннему человеку нужно оформлять у нотариуса. Это является обязательным условием для суда. Об этом в беседе с Life.ru рассказал адвокат и член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве Игорь Ким.

Как пояснил юрист, состояние здоровья участников сделки зачастую является одной из причин оспаривания дарственного соглашения в суде. Поэтому необходимо заблаговременно пройти медицинское обследование и получить справку, подтверждающую, что человек пребывает «в ясном уме и твердой памяти».

Эксперт также отметил, что в договоре должна стоять отметка о том, что каждая из сторон полностью ознакомилась с его условиями. Помимо этого, в документе обязательно должен быть прописан факт передачи недвижимости. В противном случае дарственную могут признать недействительной.

Если же в соглашении прописано только намерение подарить объект в будущем, то при его исполнении стороны обязаны будут подписать акт приема-передачи.

Адвокат Ким подчеркнул, что, если недвижимость была приобретена в браке, то будет необходимо нотариально заверенное согласие второго супруга. Юрист добавил, что попытка сохранить жилье фиктивным путем — то есть специально передать объект во избежание изъятия в случае банкротства — обернется отменой дарственной в суде. Недвижимость сначала вернут владельцу, а затем продадут с торгов в счет оплаты долга.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в России могут обязать участников сделок с недвижимостью предоставлять справку о дееспособности.

