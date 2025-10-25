В Самаре автобус с гимнастками попал в ДТП — есть пострадавшие

Травмы средней тяжести получили четыре ребенка.

В Самаре автобус с гимнастками попал в ДТП, есть пострадавшие

Автобус, перевозивший детскую команду по спортивной гимнастике, попал в ДТП на востоке Самары. Об этом сообщили в МВД по региону. Кадры с места аварии публикует 5-tv.ru.

«По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 25 октября на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля», — отметили в ведомстве.

В МВД по Самарской области уточнили, что полиция выясняет детали случившегося. Кроме того, по данным правоохранителей, в автобусе пострадали четыре ребенка. В то же время из легкового автомобиля травмы получили три человека. По информации ТАСС, пострадавшие дети находятся в состоянии средней тяжести.

Авария с участием автобуса ранее, 24 октября, произошла на юге Индии. После столкновения с мотоциклом транспорт загорелся, в результате чего погибли как минимум 25 человек. Многие пассажиры спали, поэтому не успели выбраться из охваченного пламенем автобуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Амурской области опрокинулся автобус с 48 пассажирами.

