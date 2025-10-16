Два человека погибли при опрокидывании автобуса в Амурской области

Айшат Татаева
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следователи.

Автобус с пассажирами опрокинулся в Амурской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Амурской области. По предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло в Свободненском районе. Информации о пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Башкирии завершился судебный процесс по делу о громком дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля, в котором шесть человек, находившихся в легковой машине, погибли, сгорев заживо. Водитель фуры свою вину не признал и намерен обжаловать вынесенный приговор. При этом часть общественности выразила поддержку обвиняемому.

