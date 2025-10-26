«Это не к нам вопрос»: солистки группы t.A.T.u. про новый альбом «В Поднебесной»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 54 0

Релиз сборника, в который вошли 12 композиций, состоялся 24 октября 2025 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Солистки группы t.A.T.u. не имеют никакого отношения к новому альбому

Солистки легендарной группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина признались, что не имеют никакого отношения к новому альбому «В Поднебесной». Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru после выступления в концертном зале Tau. Певицы вышли на сцену в Москве впервые за 15 лет.

«Мы никакого отношения к этому не имеем… Не знаем. Это не к нам вопрос», — призналась Юлия Волкова.

Новый альбом группы t.A.T.u. «В Поднебесной» вышел на стриминговых площадках 24 октября 2025 года. В него вошли 12 композиций, многие из которых выпускались ранее. Песня «Я здесь/Все нормально» попала в сеть еще в 2000-е годы, а три композиции входили в альбом 2005 года «Люди-инвалиды». То же касается и других песен. Кроме того, в альбом вошел ремикс на хит группы «Нас не догонят».

Первый за 15 лет сольный концерт группы t.A.T.u. прошел в Москве 24 октября. Площадкой для мероприятия стал концертный зал Tau. Певица Лена Катина призналась, что воссоединению легендарного дуэта поспособствовали письма и просьбы фанатов. Кроме того, она подчеркнула, что их песни популярны даже среди детей, а значит, творчество группы актуально до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что солистки легендарной группы t.A.T.u раскрыли, какие песни любят их дети.

