Это фиаско: уровень недоверия правительству ФРГ достиг рекордных значений

Даниил Ципелев
Немцы недовольны работой и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Насколько немцы доверяют правительству и Фридриху Мерцу

Фото: Reuters/Yves Herman

Bild: уровень недоверия правительству ФРГ достиг рекордных значений

Уровень недовольства политикой правительства ФРГ и канцлера Германии Фридриха Мерца среди населения достиг рекордных значений. Об этом, ссылаясь на результаты опроса социологического института INSA, сообщила газета Bild.

«66% немцев недовольны работой федерального правительства. <…> Только 25% довольны, <…> а еще 9% затруднились с ответом», — отмечается в публикации.

В издании подчеркнули, что данные значения являются рекордными. Кроме того, уточняется, что практически половина (49%) жителей Германии не верят в то, что правительство под руководством Фридриха Мерца проработает весь свой срок до 2029 года. В то же время менее трети (32%) немцев уверены в обратном.

Также исследование, которое было проведено 10 октября 2025 года, коснулось и отношения жителей Германии к самому федеральному канцлеру. Согласно данным INSA, 62% опрошенных не довольны действиями Мерца. В то же время поддерживают его политику только 26% немцев. 12% и вовсе не смогли дать ответ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Фридрих Мерц столкнулся с рекордным падением популярности среди населения.

