Российская армия получила новые авиабомбы, способные изменить ход СВО

Российская армия получила бомбы КАБ-500С, которые могут изменить ход СВО

Российская армия пополнила свой арсенал модернизированными корректируемыми авиабомбами КАБ-500С, способными изменить ход боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 25 октября в беседе с KP.RU рассказал конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев.

Он назвал это оружие «символом технологического прорыва» в развитии российской авиационной техники. По словам конструктора, оно демонстрирует уникальную эффективность при поражении противника.

«В ходе боевых действий в зоне СВО наши КАБы демонстрируют огромный потенциал и эффективность при поражении различных целей противника в тактической глубине», — рассказал Васильев.

Эксперт добавил, что Вооруженные силы (ВС) России «получили боеприпас, открывающий дорогу к победе». Васильев объяснил, что уникальной особенностью КАБ-500С является прогрессивная система навигации со спутника.

Авиабомба оснащена модулем планирования и коррекции траектории, системой спутниковой навигации и управляемыми поверхностями. Это позволяет поражать цели на расстоянии до 200 километров и корректировать полет из центра управления, оставляя самолет в безопасности и вне зоны обстрела систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Конструктор рассказал, что российские инженеры улучшили конструкцию КАБов, приделав к ним универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Теперь размах крыла КАБ-500С достигает 75 сантиметров, а сама бомба оснащена контактным взрывателем с тремя режимами замедления.

