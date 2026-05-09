Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Хабаровске

Сергей Добровинский
В нем приняли участие более 2,6 тысячи человек.

В Хабаровске прошел парад, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кадры публикует 5-tv.ru.

Торжественным шествием командовал заместитель начальника штаба Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Дмитрий Горбатенко. Принимал парад кавалер трех орденов мужества, исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Ветераны поделились с 5-tv.ru своими воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны.

«Когда объявили, что закончилась война, столько было радости, столько обнимались», — рассказала Герой Социалистического труда Татьяна Захарова.

Торжественным маршем прошли парадные расчеты офицеров Военно-космических сил, бригад специального назначения, войск радиоэлектронной и радиохимиобиологической защиты, а также военнослужащие других подразделений.

Бойцы исполнили строевые приемы с самозарядным карабином Симонова. Завершил мероприятие сводный оркестр Хабаровского гарнизона под руководством полковника Вадима Пахомова. Всего в параде в Хабаровске приняли участие более 2,6 тысячи человек, в том числе более 1,6 тысячи военнослужащих Министерства обороны РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы.

