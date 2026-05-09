Парад в честь 81-й годовщины Победы прошел в Чите

Дарья Бруданова
В Чите состоялся торжественный парад, посвященный Дню Победы. Главное событие дня прошло на площади, где накануне была установлена сцена для поздравлений и выступлений артистов. Сотни зрителей пришли, чтобы увидеть военный парад. Кадры мероприятия публикует 5-tv.ru.

Во главе шествия — знаменная группа с копией знамени Победы, которое было водружено на рейхстаг в мае 1945 года. За ними проследовал расчет солдат в форме красноармейцев времен Великой Отечественной войны и колонна служебных машин. Отдельными колоннами шли женщины-военнослужащие, юнармейцы и Забайкальский волонтерский корпус.

Жительница Четы Ирина Максимова рассказала, что День Победы — это особенный праздник. Каждый год она приходит на парад вместе со своей семьей.

«Хочется выразить благодарность ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, которые воевали за мир на нашей земле», — сказала Ирина Максимова.

Другая жительницы Читы Наталья Кравченко рассказала, что ее деды тоже участвовали в Великой Отечественной войне. К сожалению, познакомиться с ними ей лично не удалось.

«Своих дедов я знаю только по рассказам бабушек, которые проводили своих мужей, и не дождались. Я причастна к этой истории», — поделилась Наталья Кравченко.

После шествия в Чите состоялась акция «Бессмертный полк». Жители города прошли с портретами своих прадедов и дедов, которые в 1945 году освободили нашу землю от немецких захватчиков.

Ранее 5-tv.ru жители Забайкалья встретили «Рассвет Победы» на Титовской сопке. С первыми лучами солнца участники акции пели песни военных лет, поздравляли друг друга и грелись горячей кашей.

