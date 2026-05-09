В честь подвига поколений: прямая трансляция парада Победы на Красной площади

Прямая трансляция парада Победы на Красной площади

Трансляция завершена

На Красной площади в Москве официально дан старт параду Победы в честь 81-летия подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на изменения в формате, торжественное шествие сохраняет свой масштаб, символизм и значение для всей России. Прямую трансляцию праздничного шествия ведет 5-tv.ru.

Парад традиционно начинается с выноса государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы — священного символа, водруженного над Рейхстагом в 1945 году. После этого строй военнослужащих принимает министр обороны России Андрей Белоусов, который в свою очередь рапортует о готовности верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

В этом году формат мероприятия частично скорректирован с учетом текущей оперативной обстановки. Как сообщили в Министерстве обороны, в параде не участвует колонна военной техники, а также воспитанники суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов.

Основу парада составляет пешая колонна военнослужащих. По Красной площади проходят подразделения различных видов и родов войск Вооруженных сил России, а также курсанты военных вузов. Торжественный строй отражает преемственность поколений и готовность армии к выполнению задач по защите страны.

Особое внимание в этом году уделено расширенной трансляции. Зрителям показывают не только сам парад, но и работу военнослужащих по всей стране. В эфире демонстрируются подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, а также расчеты, несущие боевое дежурство — от Ракетных войск стратегического назначения до Воздушно-космических сил и Военно-Морского флота. Такой формат позволяет увидеть масштаб современной армии и ее ежедневную работу.

По традиции перед началом шествия с обращением выступит президент России Владимир Путин. Его речь традиционно посвящена памяти героев Великой Отечественной войны, значению Победы и роли современной России в сохранении исторической правды. Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это выступление «всегда и оправданно ждет весь мир».

Несмотря на изменения в наземной части, воздушная программа парада сохранена. Над Красной площадью проходят самолеты пилотажных групп, а в финале штурмовики Су-25 окрасят небо в цвета российского флага, создавая один из самых зрелищных моментов торжества.

В этом году изменился и формат международного участия. Официальные приглашения иностранным лидерам не рассылались, однако ряд политиков выразили желание лично присутствовать на параде. Как сообщили в Кремле, подверждено присутствие следующих гостей: президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президенты Южной Осетии Алан Гаглоев и Сербии Синиша Каран. Вместе с супругами прибудут — президент Абхазии Бадра Гунба, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.

Утром 9 мая иностранные гости проходят официальную церемонию встречи, после чего вместе с российским лидером направляются на Красную площадь. По традиции после торжественного шествия делегации также возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата — одному из главных символов памяти о павших в годы войны.

Несмотря на изменения в программе, парад Победы остается главным символом 9 Мая — днем, когда вся страна объединяется в памяти о подвиге поколения победителей. Прямая трансляция позволяет миллионам зрителей почувствовать сопричастность к этому событию, увидеть мощь армии и еще раз вспомнить, какой ценой была завоевана Победа.

