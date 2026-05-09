Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Москве.

По традиции мероприятие начинается с выноса государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы. Министр обороны России Андрей Белоусов сообщает о готовности к параду Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. После торжественной речи президента объявляется минута молчания в память о погибших советских войнах, защитивших страну и мир от нацизма.

В этом году было принято решение отказаться от участия в параде военной техники. Изменения коснулись и пешего состава колонн. По главной площади страны пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, при этом в строю не будут присутствовать воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов.

Важной частью парада в этом году станет трансляция, зрители которой увидят кадры работы военнослужащих по всей стране, в том числе в зоне спецоперации. Героями эфира станут и расчеты, несущие боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, а также служащие в Воздушно-космических силах и Военно-Морском флоте России.

Завершится парад пролетом российских пилотажных авиагрупп и штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского триколора.

На празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в столицу прибыли иностранные делегации. Одним из первых в Москву прилетел Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим. Также на параде присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президенты Южной Осетии Алан Гаглоев, Республики Сербской Синиша Каран, Республики Абхазия Бадра Гунба.

Первый парад

О долгожданном мире советские граждане узнали глубокой ночью, 9 мая 1945 года в 02:10. Голосом долгожданной новости стал диктор Юрий Левитан. Вечером того же дня небо над Москвой озарил салют.

Первый Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года. Это был парад поколения победителей, простых солдат и офицеров, которые ценой невероятных усилий сумели отстоять свободу своей страны, своих родных и близких. И теперь каждый год по брусчатке Красной площади идут те, кто с честью хранит память героев Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве состоялась репетиция авиационной части парада Победы, посвященного 9 Мая. Самолеты можно было увидеть в разных районах столицы — в небе над Дербеневской набережной и Волгоградским проспектом появился след в цветах триколора.

