Легенда советских дорог: как мотоцикл «Урал» превратился в зарубежный бизнес

Легендарный советский мотоцикл «Урал» почти полностью собирают за границей

Центробанк в четвертый раз с начала года снизил ключевую ставку. Правда, всего на полпункта, до 16,5%. Решение это скорее политическое, чем экономическое, показать, так сказать, что процесс идет, все под контролем и вот-вот ЦБ дожмет инфляцию до нужных рамок. Инфляция действительно замедляется, но все еще выше цели. Пока на уровне 6,5–7%, а в идеале должна быть 4%. Высокие процентные ставки мешают привлекать кредиты, и рост ВВП в этом году прогнозируется всего в 0,5–1%. Потом будет выше, но постепенно, и это та самая «мягкая посадка», о которой твердит и ЦБ, и правительство еще с прошлого года.

Два основных драйвера экономики по-прежнему внутренний спрос, в том числе госзаказы, и несырьевой неэнергетический экспорт. Это прежде всего продукция сельского хозяйства и машиностроения. Например, железнодорожную технику туда, где есть еще советская колея — Казахстан, Беларусь, Монголия и Узбекистан. Трансформаторы, турбогенераторы и подстанции — в Индию и страны Африки, где нас хорошо знают — Египет, Алжир. Буровые установки, компрессоры и насосы опять же в Индию, Китай, Арабские страны.

«Сделано в России — используется в мире» — под таким девизом прошел на этой неделе форум экспортеров. Наградили лучших, наметили планы на будущее. По прогнозам Минпромторга, к 2030 году несырьевой экспорт может составить две трети всех внешних продаж. Бренд «Сделано в России» становится узнаваемым, как в свое время советский «Знак качества». Хорошо? Хорошо. Но есть вопросы.

Что считать сделанным в России? Приведу конкретный пример — во время визита российского президента на Аляску прославился мотоцикл «Урал». В Анкоридже нашелся местный житель, который фанатеет от наших мотоциклов, и ему наши дипломаты новый «Урал» привезли. Шильдик Иркутского мотозавода, надпись «Урал». Все хорошо, все счастливы, все об этом говорят.

Фирма-производитель тоже не упускает удачу из рук, выпустила специальную серию мотоциклов «Урал Аляска». Красивые! Однако выясняется, что сделана техника не на Урале, а в Казахстане, куда еще три года назад было перенесено производство, чтобы уйти от западных санкций. Допустим. Штаб-квартира компании обнаружилась в США. Этому тоже есть объяснение — чтобы быть поближе к клиентам. Сомнительно, но допустим. Весной 2022 года производители мотоциклов «Урал» осудили спецоперацию на Украине. О чем и пишут у себя на сайте, кстати, англоязычном без русской версии.

Окей. Почитаем на их языке, что же там еще написано о производителе самых известных русских мотоциклов?

«У нас лучшая в отрасли команда по антикризисному управлению. Мы смогли превратить огромный завод, где было девять тысяч рабочих, в компактное предприятие, где работает чуть больше 100 человек», — с гордостью сообщают они.

И вот после этого у меня вопрос: после всего этого мотоциклы «Урал» сделаны где? Это российские мотоциклы? Или американские? Или казахстанские? Как довели легендарный завод до такой ситуации «эффективные менеджеры» разбирался корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Этот рев знаком с детства каждому из старшего поколения. Мощный, брутальный, неповторимый.

Он словно — машина времени. Перед глазами оживают картинки: вот коляска, вот мы с родителями, а вот — проселочная дорога, ведущая в лес за грибами.

Это мечта. «Урал» для многих был первым мотоциклом, а значит — первым шагом к свободе.

«Мы выезжали на отдых. На рыбалку. Ездили в город», — рассказал пенсионер Александр Пеникер.

И сегодня «Урал» — главный по даче Александра Пикинера. Все хозяйственные дела — только на нем. Он вспоминает, что когда-то, получая всего 15-20 рублей зарплаты, отдал за свою мечту — мотоцикл с коляской — немыслимые 120 рублей.

«Не жалел и не жалею. Он у меня до конца жизни останется. Я его внуку передам», — добавил пенсионер Александр Пеникер.

История легендарного «Урала» началась в Москве в 1941 году с военного мотоцикла М-72, созданного на базе немецкого BMW R71. Из-за войны производство эвакуировали в Ирбит, где уже в 1942 году выпустили первую партию.

«Рядом со мной уникальный экземпляр, мотоцикл М-72 „Ирбит“ с редкой эмблемой на бензобаке. Мотоцикл 1958 года выпуска и уже не военный, а для гражданских целей. Был продан и долгое время проработал в сельском хозяйстве», — поделился корреспондент.

Официально «Уралом» мотоцикл начали называть только в 1961 году. «Урал» М63 стал самым массовым мотоциклом с коляской в стране. Каждый второй житель СССР мечтал его приобрести.

Тяжелый «Урал» — по-настоящему народный мотоцикл, незаменимая рабочая лошадка для жителей сел и малых городов. На нем можно было увезти копну сена или несколько мешков картошки. Главное — мощный двигатель, который везет куда угодно.

Борислав Казанкин — путешественник и коллекционер «Уралов». В его гараже их с десяток, и каждый — со своей историей и своим особенным характером.

«Они напоминают мне медведей. Таких бурых. Они неуклюжие. Такие какие-то несуразные, но при этом ловкие, сильные, здоровые. Если надо решить вопрос. Он вопрос решит. Это «Урал», — прокомментировал мото- и автопутешественник, коллекционер «Уралов» Борислав Казанкин.

Распад Советского Союза обернулся катастрофой для многих промышленных гигантов, и Ирбитский мотоциклетный завод не стал исключением.

«В черных пиджаках парни пришли и предложили людям за их акции, ну, какие-то деньги», — сказал бывший инженер Ирбитского мотоциклетного завода Виктор Завьялов.

Виктор Николаевич Завьялов — бывший инженер завода. Вспоминает, как ИМЗ в то время находился на грани выживания: его просто растаскивали по кускам.

«Вот так штампуется знаменитый логотип „Урала“. Станку, кстати, лет двести, не меньше. Пресс был произведен в Англии, потом долго проработал в Германии. В 1946 году, по репарации, был доставлен в Ирбитский мотоциклетный завод», — рассказал Игорь Капориков.

Активы размывались, оборудование продавалось за бесценок, квалифицированные кадры уходили. Завод, который мог выпускать десятки тысяч мотоциклов, едва собирал несколько сотен.

«В 1990-е годы завод скорее воспринимался как актив, который, который можно направить на какие-то свои личные нужды для обогащения», — вспоминает историк, преподаватель Уральского федерального университета Андрей Ярмоленко.

В 1998 году завод за пять миллионов долларов купил предприниматель Каха Бендукидзе. Официально, с целью «возрождения» легендарного предприятия и производства новых моделей, но по сути, мотоциклы не входили в сферу интересов бизнесмена.

«У мотозавода оказалась группа „штампов“ немецких, которые были новенькие, стояли в смазке, и они ни разу не работали. Вот эти немецкие „штампы“ стоили вообще всех этих акций, которые были у людей», — добавил бывший инженер Ирбитского мотоциклетного завода Виктор Завьялов.

Позже эти штампы оказались во Франции. Каха Бендукидзе — яркий представитель той эпохи: политик, бизнесмен, друг предпринимателя Бориса Березовского и соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Выжав из завода максимум, предприниматель махнул на него рукой.

В 2000 году завод обанкротился. Из-за долгов энергетикам в октябре на предприятии отключили электроэнергию и отопление, работы практически остановились.

Следующие хозяева — топ-менеджеры Дмитрий Лебединский, Илья Хаит и Вадим Тряпичкин — выкупили завод за шесть миллионов долларов.

Ставку сделали на нишевый рынок. Собирались продавать «Уралы» как «Бентли». Ручная сборка, индивидуальные модели, ограниченные серии. От прежнего «Урала» остался только шильдик и рама. Минимальная цена — миллион восемьсот тысяч рублей.

«Мотоцикл Урал — на 90% своих запчастей производится в Китае. У нас в стране, в Ирбите, на данный момент осталось от громаднейшего, здорового завода, на котором трудилось порядка 15 тысяч человек, сейчас осталось от него два-три цеха», — прокомментировал мотоблогер Александр Павлов.

По-хорошему, это больше не наш мотоцикл. С 2022 года «Уралы» собирают в Казахстане, якобы для обхода санкций, а новые модели презентуют опять же не в Ирбите, а в штаб-квартире в Вашингтоне.

Это одна из последних моделей «Урала» — «Урал 500» или «НЕО», но есть одна проблема — это китайский мотоцикл Yingang, тоже 500.

Переезд в США текущий хозяин «Урала» объясняет просто: стали ближе к своим основным заказчикам. Новые мотоциклы с люлькой в России якобы не востребованы, Америка — это 60% всех продаж.

«Они в целом неплохие. У них есть свои особенности, кое-что можно улучшить, но в целом это нормальный байк. С ретро-характером», — отметил владелец автомастерской, коллекционер ретро-байков Скотт Кэмерон.

Его можно увидеть в гаражах голливудских звезд, таких как актер Брэд Питт, режиссер Юэн МакГрегор и актер Киану Ривз. Также среди владельцев — король Иордании Абдалла II.

«Это, по сути, единственный мотоцикл с коляской и приводом на нее. Это ретро-модель, которую до сих пор перевыпускают, и ездить на ней — настоящее удовольствие», — поделился владелец магазина и мастерской Петер Хайдингсфельдер.

В то время как Америка и Запад ездят на новых «Уралах», для большинства жителей нашей страны такая роскошь стала недоступной. Нам остаются старые, но крепкие советские мотоциклы.