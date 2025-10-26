Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Точная дата визита главы ведомства пока не известна.

Кто посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению министерств иностранных дел этих стран. Об этом 26 октября 2025 года сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Министр иностранных дел КНДР Чхвэ Сон Хи нанесет визит в РФ и Республику Беларусь по приглашению МИД РФ и МИД РБ», — говорится в сообщении.

При этом в агентстве точные даты визита главы ведомства пока не назвали.

Известно, что 17 октября в Россию прилетела парламентская делегация КНДР. В ходе недельного визита были проведены переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, включая первого зампредседателя Госдумы Ивана Мельникова и заместителя председателя Совета Федерации Инну Святенко. Также представители КНДР встретились с замминистром иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Ким Чен Ын назвал дружбу России и КНДР вечным достоянием народов.


