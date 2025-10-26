Инстасамка похвасталась новым суперкаром за 30 миллионов рублей

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная, как Инстасамка, опубликовала в Telegram-канале фото новой машины за 30 миллионов рублей. Это суперкар McLaren 750S Spider.

В соцсетях появилась информация о том, что за новенькую «малышку» артистка отдала 17 миллионов рублей. Инстасамка поспешила опровергнуть эту информацию.

«Вижу в пабликах дезинфу про 17 миллионов за тачку. Гайз, она стоит 30 лямов. Это спайдер. Всем спокойной ночи», — написала певица.

По всей видимости, звезда решила собрать коллекцию шикарных автомобилей. В 2024 году она опубликовала фото нового Mercedes-Benz V-class со своими портретами на корпусе со стороны дверей автомобиля и на капоте. Также у передней двери машины при открывании появлялась специальная подсветка в виде названия нового альбома артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в одном из авто Инстасамки созданы все комфортные условия для постоянных разъездов по гастролям.

