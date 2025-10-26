Инстасамка похвасталась новым суперкаром за 30 миллионов рублей

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Певица показала фото новой «малышки» в соцсетях.

Какая машина у Инстасамки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная, как Инстасамка, опубликовала в Telegram-канале фото новой машины за 30 миллионов рублей. Это суперкар McLaren 750S Spider.

В соцсетях появилась информация о том, что за новенькую «малышку» артистка отдала 17 миллионов рублей. Инстасамка поспешила опровергнуть эту информацию.

Фото: Telegram/INSTASAMKA/instasamkacore

«Вижу в пабликах дезинфу про 17 миллионов за тачку. Гайз, она стоит 30 лямов. Это спайдер. Всем спокойной ночи», — написала певица.

По всей видимости, звезда решила собрать коллекцию шикарных автомобилей. В 2024 году она опубликовала фото нового Mercedes-Benz V-class со своими портретами на корпусе со стороны дверей автомобиля и на капоте. Также у передней двери машины при открывании появлялась специальная подсветка в виде названия нового альбома артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в одном из авто Инстасамки созданы все комфортные условия для постоянных разъездов по гастролям.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

Последние новости

16:02
«Даже охнуть не успела»: Меньшова прокомментировала слухи о романе с Нагиевым
15:49
Инстасамка похвасталась новым суперкаром за 30 миллионов рублей
15:32
«С таким не сталкивалась»: Полина Диброва ответила на шутку про назойливого бывшего
15:16
Скрываются за масками: как на самом деле Миддлтон и Маркл относятся друг к другу
15:02
Путин признался в любви фильму «Я шагаю по Москве»
14:40
Десять мирных жителей ранены при ударе ВСУ в Белгородской области

Сейчас читают

«С таким не сталкивалась»: Полина Диброва ответила на шутку про назойливого бывшего
Квартирный вопрос: в Госдуме рассказали о единоразовой субсидии на покупку жилья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео