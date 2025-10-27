«Плановые операции»: в Южно-Китайском море упали истребитель и вертолет ВМС США

В Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель и вертолет ВМС США

Истребитель и вертолет ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море. Об этом сообщил Тихоокеанский флот ВМС США в социальной сети X.

«26 октября 2025 года примерно в 14:45 по местному времени вертолет ВМС США MH-60R Sea Hawk, входящий в состав Battle Cats 73-й ударной вертолетной эскадрильи, потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря при проведении плановых операций», — отмечается в публикации.

Сообщается, что поисково-спасательные силы, выделенные с авианосца «Нимиц», благополучно подобрали всех трех членов экипажа.

Кроме того, в другом инциденте в этот же день потерпел крушение истребитель F/A-18 °F Super Hornet из 22-й ударной истребительной эскадрильи. Уточняется, что самолет выполнял плановые операции с борта авианосца «Нимиц». Оба члена экипажа успешно катапультировались, а затем их подобрали поисково-спасательные силы.

Подчеркивается, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Уточняется, что в настоящее время ведется расследование причин произошедшего.

