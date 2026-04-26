За ночь силы ПВО сбили 203 беспилотника ВСУ над регионами России

Атаке со стороны боевиков киевского режима подверглись Московская, Тверская, Ярославская и другие области.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.
Российские военные отражали атаку противника с 20:00 25 апреля до 7:00 26 апреля по московскому времени. В ведомстве уточнили, что дроны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над 16 регионами: Белгородской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Тверской, Ярославской, Московской и другими областями.
Помимо этого, украинские беспилотники перехватили в небе над Республикой Крым, а также в акватории Черного моря.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО, о начала которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. При этом противник задействует не только дроны, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее украинский беспилотник врезался в жилой дом в Екатеринбурге. После случившегося шесть человек обратились за медицинской помощью. Одного из них госпитализировали. Погибших нет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
Нашли ошибку?