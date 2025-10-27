Международная неделя консерваторий стартовала в Петербурге

Шедевры классики и современного искусства в эти дни звучат в Петербурге, где стартовала 25-я Международная неделя консерваторий. На фестиваль съехались свыше 600 талантливых исполнителей со всей России, стран Европы и Азии, чтобы обменяться опытом и укрепить культурные связи.

В феерию музыки и исполнительского мастерства погрузился и корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Медные фанфары задают особую торжественность вечеру. Этой праздничной по духу увертюрой Дмитрия Шостаковича в Петербурге открылся фестиваль «Международная неделя консерваторий».

Одно из главных культурных событий осени, которое уже четверть века объединяет ведущие консерватории России и мира.

Фестиваль, который в начале своей истории не выходил за пределы учебного заведения, сегодня - на основных сценах города. Это одновременно и обмен опытом, и смотр. В Петербурге — 13 музыкальных академий из восьми стран.

«Это и Россия, естественно, это Белоруссия, Армения, Азербайджан, но это еще и Венгрия, Сербия, Китай и Иран», — отметила автор идеи, директор фестиваля «Международная неделя консерваторий» Лидия Волчек.

Статусности фестивалю придает участие прославленных музыкантов. Перед публикой выступил маэстро Сергей Ролдугин, исполнив «Вариации на тему рококо» Чайковского.

Грациозное безмятежное произведение, требующее колоссальной виртуозности и мастерства, ведь за те 20 минут, что оно звучит, у солиста нет даже кратковременной передышки

Крики «браво» — как и всегда после выступления Сергея Ролдугина — звучали очень долго. В начале вечера народному артисту вручили диплом и мантию почетного профессора Петербургской консерватории.

Сергей Ролдугин не только учился в Ленинградской консерватории, но потом здесь же и преподавал, и даже руководил ей, будучи ректором. Это его Альма-матер, теплое отношение к которой маэстро никогда не скрывает.

«Это знаменитейшая, первая в России консерватория. Когда называешь имена тех, кто сопричастен ее открытию, голос дрожит. И потом, когда меня приняли в консерваторию, это было счастье. Просто удивительное, знаете, свершение в жизни», — рассказал народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

А потому маэстро лично так радел за консерваторию, когда она реконструировалась целое десятилетие. Не раз во время работ бывал там лично. Да и вообще, едва ли можно переоценить его роль в воспитании нашего музыкального будущего.

«Благодаря Петербургскому Дому музыки лучшие из наших студентов получили возможность выступать в лучших концертных залах, с лучшими оркестрами не только в Петербурге, но и в Москве, и в других городах нашей Родины», — отметил ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев.

Все эти дни в Петербурге будет звучать как академическая, так и современная музыка. На открытии — это традиция — всегда звучит классика.

Кроме сочинений Шостаковича и Чайковского, прозвучала «Поэма памяти Сергея Есенина». Вокально-симфоническое произведение Георгия Свиридова, построенное на противопоставлении сольных и хоровых номеров, восхитила зрителей.

Интерес к фестивалю такой, что свободных билетов нет. Как и всегда.

