Пенсионерку насмерть затоптали коровы во время прогулки с собакой

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Женщина много лет проработала медсестрой.

Могут ли коровы затоптать насмерть

Фото: 5-tv.ru

People: Пенсионерку насмерть затоптали коровы во время прогулки с собакой

В Великобритании 59-летняя медсестра на пенсии погибла после того, как ее затоптало стадо коров во время прогулки с собакой. Об этом сообщает People.

Женщина гуляла по сельской местности, когда на нее набросилось стадо животных, сообщается в правоохранительных органах. Она получила множественные травмы и была доставлена в больницу вертолетом, однако спасти ее не удалось.

По словам коронера, причиной смерти стала тупая травма, вызвавшая геморрагический шок — тяжелое состояние, возникающее при большой кровопотере.

Расследование обстоятельств трагедии приостановлено, дело позже передадут другому коронеру для полноценного разбирательства.

Уточняется, что женщина много лет проработала медсестрой, после чего вышла на пенсию. Что случилось с ее собакой после нападения коров, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жительница американского штата Оклахома лишилась всех конечностей после нападения собаки. Питбуль набросился на женщину, когда та ехала на велосипеде. По данным полиции, собака принадлежала мужчине, находящемуся в тюрьме.

