Лукашенко стало плохо от доклада о положении дел в Витебской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 74 0

Президент Белоруссии считает, что ситуация в регионе — следствие безответственности местных властей.

Почему Лукашенко стало плохо от ситуации в Витебской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что почувствовал себя плохо после ознакомления с отчетом о социально-экономическом положении Витебской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе белорусского лидера.

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию», — признался президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, происходящее в регионе свидетельствует о крайней безответственности местных властей. Он подчеркнул, что сотрудничество с руководством области стало невозможным.

«Мне хотелось бы с вами работать по-хорошему, но с вами невозможно работать по-хорошему», — заявил глава государства.

Рабочая поездка Лукашенко в Витебскую область состоялась 24 октября. Во время совещания с региональными руководителями одной из главных тем стало обсуждение ситуации с падежом скота и проблем в сельском хозяйстве.

Ранее СМИ широко распространили заявление Лукашенко о введении запрета на повышение цен на продукты питания в стране.

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность, что боевые действия на Украине необходимо прекратить немедленно, иначе само существование государства окажется под угрозой. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Президент Белоруссии отметил, что украинская сторона должна сохранить свой суверенитет и независимость, однако дальнейшее продолжение конфликта приведет к исчезновению страны. Эти слова Лукашенко прозвучали в ходе совещания, где обсуждались вопросы международной политики и развитие отношений между Белоруссией и Соединенными Штатами.

