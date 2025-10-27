«У парня ее дочери забрали обед»: мать пригрозила взорвать школу

People: Мать пригрозила взорвать школу из-за того, что у парня ее дочери забрали обед

Жительница Флориды была арестована по обвинению в угрозе совершения террористического акта. Она заявила, что взорвет школу, где учится ее дочь. Об этом сообщает PEOPLE со ссылкой на полицейский отчет.

«Она звонила в ярости из-за того, что у парня ее дочери забрали школьный обед из-за нехватки средств на его счету», — говорится в полицейском отчете.

Согласно документам суда, 40-летняя женщина позвонила в среднюю школу после того, как узнала, что у парня ее дочери забрали обед из-за нехватки средств на его школьном счету. Во время разговора мать начала кричать на сотрудницу столовой, требуя объяснений.

По данным полиции, женщина была крайне раздражена и в ходе перепалки заявила, что «приедет и взорвет эту чертову школу». После этого она повесила трубку. Об инциденте сразу сообщили школьному инспектору, который вызвал полицию.

Правоохранители быстро установили личность звонившей и прибыли к ней домой. В отчете отмечается, что женщина признала факт звонков и сказала, что была «в бешенстве», так как ее предыдущие обращения в школу остались без ответа. При этом женщина отрицала, что угрожала взрывом.

По законам штата Флорида, угроза применения взрывного устройства считается преступлением второй степени и влечет наказание до 15 лет тюрьмы и штраф до 10 тысяч долларов (810 тысяч рублей).

Спустя два дня женщина была освобождена из тюрьмы под залог. Ее первое судебное заседание назначено на 18 ноября.

