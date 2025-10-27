Турагент из Барнаула оставила клиентов без отпуска и денег

Громкий скандал разгорается в Барнауле. Вместо бархатного сезона у моря жители алтайской столицы, купившие путевки, проводят осень в холодной Сибири. И все из-за турагента, которая собрала с них сотни тысяч рублей, а теперь не выходит на связь. Обманутых путешественников уже десятки. Схему этой курортной аферы узнала корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

Вместо долгожданного отдыха — сорванные планы и потерянные деньги. Так для Анны Паршуковой закончилось сотрудничество с Татьяной Плиевой. Они были знакомы 15 лет, никаких сомнений в надежности турагента у клиентки не возникало. Доверяла ей настолько, что даже договоры никогда не подписывала. Так получилось и в этот раз, отпуск на сентябрь Анна оплатила еще в мае, 260 тысяч рублей за путевки перевела на банковскую карту матери Плиевой.

«Теперь уже к сожалению, что я ни разу за лето не обратилась к ней, не написала, не побеспокоилась, и вот 25 уже августа, 3 сентября должен был быть вылет. 25 я написала, Таня, когда встречаемся, СМС не дошла, я уже забеспокоилась. 30 августа в субботу, она записала голосовое сообщение, что к сожалению отправить она нас никуда не может, так как деятельность у нее по каким-то причинам приостановлена», — заявила пострадавшая Анна Паршуковая.

Клиентка до последнего надеялась, что в этом году отвезет детей к морю. Об отпуске в Турции семья мечтала целый год. В день вылета Анна еще раз написала турагенту, но чуда не произошло.

«Я думаю, что у меня ничего не решится. Ты просто сейчас будешь сидеть на чемодане, а по факту я тебя отправить не могу», — призналась турагент Татьяна Плиева.

Еще одна пострадавшая клиентка София полгода ждет, когда ей вернут деньги за путешествие, которое не состоялось. За путевки к морю семья отдала 380 тысяч рублей. Изначально они должны были лететь в Турцию, но из-за погоды решили изменить маршрут. Агент предложила тур во Вьетнам, но попросила оплатить его дополнительно.

«У нас подходили сроки по возврату этих денег, мы писали ей и звонили, на что она обещала да-да, возникли непредвиденные сложности. Татьяна обещала, что по возврату получим свои деньги назад, обещала она вернуть до конца мая, но вот уже середина сентября, денег мы своих до сих пор не увидели», — пожаловалась пострадавшая София.

Ксения Ромакер уже собирала чемоданы, когда узнала, что семейный отпуск под угрозой. Из-за границы ей позвонили друзья, которые оказались в чужой стране без жилья и без обратных билетов. Клиенты решили перепроверить свое бронирование и узнали, что туроператор их обманула.

«Мы, когда об этом узнали, мы делали запрос конкретно на отель о наличии брони, то есть бронь она делала, бронь слетела через какое-то время неоплаченная. На самолет она, естественно, ничего не покупала, то есть она делала бронь, она фотографировала, но бронь так и осталась бронью», — рассказала пострадавшая Ксения Ромакер.

Схема оплаты туров вызывает много вопросов. По словам клиентов, Плиева просила их переводить деньги то на банковскую карту своей матери, то на счет сестры. А когда туристы задавали ей вопросы, отшучивалась.

«Сейчас напишу рабочий, у меня просто на маме, я же эти все детские получаю, мне светиться нельзя, я же это, многодетная, нищая», — заявляла турагент.

Несколько пострадавших обратились за помощью к адвокату и написали заявления в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проходит проверка.

«Если правоохранительные органы действительно установят, что было совершено преступление, дело передадут в соответствующий суд, который будет уже давать оценку виновности действий и который так же может взыскать денежные средства, которые были получены лицом, которое будет признано виновным», — отметила адвокат Александра Попова.

Татьяна Плиева отказалась откровенничать с журналистами, на связь с пострадавший она тоже не выходит. Иногда с ними общается ее муж, но вместо слов поддержки и извинений обманутые клиенты слышат только издевки.

«Сергей, от того, что вы пойдете в полицию, к сожалению, я не испугаюсь и не принесу деньги, потому что у меня нет такой возможности сейчас», — заявил муж Татьяны Георгий Плиев.

Обманутые клиенты предполагают, что Татьяна Плиева могла создать подобие финансовой пирамиды и за их счет оплачивает старые долги. Выяснилось, что первые срывы туров начались еще несколько лет назад. У одной из пострадавших есть расписка за 2023 год, в которой туроператор обещает вернуть ей 788 тысяч рублей до октября 2024 года, эти деньги она ждет до сих пор.

