На расстоянии вытянутой лапы: туристы столкнулись с белым медведем на Чукотке

Белый медведь очень близко подплыл к лодке туристов на Чукотке

Туристы на Чукотке вышли в море, чтобы посмотреть на так называемые птичьи базары. Но поездка оказалась гораздо интереснее. Внезапно рядом с лодкой оказался белый медведь. Причем он никого не боялся и долго плавал рядом. Туристы к такому были явно не готовы.

Не нужно думать, что медведи менее опасны в воде, чем на суше. Они легко проплывают сотни километров и могут охотиться на тюленей даже в их стихии.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодую медведицу оперативно спасли из капкана охотинспекторы в Суоярвском округе Карелии.

Раненое животное изо всех сил старалось самостоятельно вырваться из капкана, однако это не удалось. Тогда на помощь зверю пришли специалисты.

Эксперты на время усыпили медведицу, после чего освободили ее лапу и осмотрели на наличие ран.

В Карелии запрещен отлов медведей. За это предусмотрено привлечение к уголовной ответственности. Установивших капкан разыскивают уполномоченные сотрудники.

