На расстоянии вытянутой лапы: туристы столкнулись с белым медведем на Чукотке

Эфирная новость 31 0

Зверь не испугался людей и долго плыл рядом.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Белый медведь очень близко подплыл к лодке туристов на Чукотке

Туристы на Чукотке вышли в море, чтобы посмотреть на так называемые птичьи базары. Но поездка оказалась гораздо интереснее. Внезапно рядом с лодкой оказался белый медведь. Причем он никого не боялся и долго плавал рядом. Туристы к такому были явно не готовы.

Не нужно думать, что медведи менее опасны в воде, чем на суше. Они легко проплывают сотни километров и могут охотиться на тюленей даже в их стихии.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодую медведицу оперативно спасли из капкана охотинспекторы в Суоярвском округе Карелии.

Раненое животное изо всех сил старалось самостоятельно вырваться из капкана, однако это не удалось. Тогда на помощь зверю пришли специалисты.

Эксперты на время усыпили медведицу, после чего освободили ее лапу и осмотрели на наличие ран.

В Карелии запрещен отлов медведей. За это предусмотрено привлечение к уголовной ответственности. Установивших капкан разыскивают уполномоченные сотрудники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

20:02
На расстоянии вытянутой лапы: туристы столкнулись с белым медведем на Чукотке
19:51
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец»
19:42
Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста «Зенита» Мостового
19:34
Бизнесмен Струков незаконно вывел 163 млрд рублей за рубеж
19:20
«Потерял связь с реальностью»: блогер Шабутдинов попросил суд о милосердии
19:11
Просто лежи: геймеры нашли новый способ бороться с выгоранием

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
Что общего? Алена Бабенко сравнила Африку с Сибирью и Санкт-Петербургом
Все сбудется: Наталья Орейро пообещала воплотить мечту русского мужчины
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео