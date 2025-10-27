В Британии ошибочно освобожденный мигрант-насильник пять раз пытался вернуться в тюрьму

Приехавший из Эфиопии в Великобританию Хадуша Герберсласи Кебату, отбывший срок в местной тюрьме, вышел из нее по ошибке и несколько раз пытался вернуться обратно, однако охрана его прогоняла. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, растерянный мужчина стоял у ворот учреждения, а сотрудники направляли его на железнодорожную станцию. Он пытался вернуться пять раз, но все попытки оказались безуспешными.

Кетабу попал в тюрьму, когда британский суд признал его виновным в сексуальном насилии над 14-летней девочкой и женщиной, а также в подстрекательстве несовершеннолетней к сексуальным действиям и домогательствах без применения насилия. После этого дела в городе Эппинг, где он жил, вспыхнули массовые протесты против нелегальной миграции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Ла Санте в Париже, где ему предстоит отбыть пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его президентской кампании в 2007 году со стороны Ливии. Менее чем за час до прибытия в исправительное учреждение Саркози опубликовал заявление в соцсети X, утверждая, что в тюрьме «заперт невиновный человек».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.