«Потерял связь с реальностью»: блогер Шабутдинов попросил суд о милосердии

Блогер Аяз Шабутдинов попросил суд о милосердии в своем последнем слове

Блогер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, выступил в суде с последним словом и попросил о милосердии. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Пресненского суда Москвы.

«Быстрый рост бизнеса привел к моей потере связи с реальностью. <…> Я начал совершать много других ошибок, которые привели к преступлению. <…> Прошу суд о милосердии и возможности быстрее оказаться с семьей», — заявил Шабутдинов.

Ранее прокуратура запросила Пресненский районный суд Москвы приговорить его к восьми годам колонии, а также штрафу в размере 15 миллионов рублей. Гособвинение подчеркнуло, что вина блогера доказана по всем 113 эпизодам дела.

Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года после жалоб на проданные им образовательные курсы. На следующий день блогера арестовали по обвинению в мошенничестве. В апреле 2024 года имущество Шабутдинова арестовали.

Следствие установило, что блогер вместе с соучастниками публиковал в сети ложную информацию о своих образовательных курсах. С помощью рекламы он продвигал их в массы, обещая клиентам гарантированный результат в улучшении бизнес-навыков.

Обвинительное заключение было утверждено 10 февраля 2025 года. По данным следствия, ущерб, причиненный бизнес-коучем, составил свыше 57 миллионов рублей.

