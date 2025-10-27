«Потерял связь с реальностью»: блогер Шабутдинов попросил суд о милосердии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 96 0

Приговор бизнес-коучу будет вынесен 31 октября.

Блогер Аяз Шабутдинов попросил суд о милосердии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Аяз Шабутдинов попросил суд о милосердии в своем последнем слове

Блогер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, выступил в суде с последним словом и попросил о милосердии. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Пресненского суда Москвы.

«Быстрый рост бизнеса привел к моей потере связи с реальностью. <…> Я начал совершать много других ошибок, которые привели к преступлению. <…> Прошу суд о милосердии и возможности быстрее оказаться с семьей», — заявил Шабутдинов.

Ранее прокуратура запросила Пресненский районный суд Москвы приговорить его к восьми годам колонии, а также штрафу в размере 15 миллионов рублей. Гособвинение подчеркнуло, что вина блогера доказана по всем 113 эпизодам дела.

Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года после жалоб на проданные им образовательные курсы. На следующий день блогера арестовали по обвинению в мошенничестве. В апреле 2024 года имущество Шабутдинова арестовали.

Следствие установило, что блогер вместе с соучастниками публиковал в сети ложную информацию о своих образовательных курсах. С помощью рекламы он продвигал их в массы, обещая клиентам гарантированный результат в улучшении бизнес-навыков.

Обвинительное заключение было утверждено 10 февраля 2025 года. По данным следствия, ущерб, причиненный бизнес-коучем, составил свыше 57 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что последовательница Шабутдинова оставила людей без денег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

20:02
На расстоянии вытянутой лапы: туристы столкнулись с белым медведем на Чукотке
19:51
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец»
19:42
Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста «Зенита» Мостового
19:34
Бизнесмен Струков незаконно вывел 163 млрд рублей за рубеж
19:20
«Потерял связь с реальностью»: блогер Шабутдинов попросил суд о милосердии
19:11
Просто лежи: геймеры нашли новый способ бороться с выгоранием

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
Что общего? Алена Бабенко сравнила Африку с Сибирью и Санкт-Петербургом
Все сбудется: Наталья Орейро пообещала воплотить мечту русского мужчины
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео