Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста «Зенита» Мостового

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 57 0

Заказчик предположительно может находиться за пределами России.

Подозреваемые в похищении Мостового арестованы на два месяца

Фото: Известия/ Телеканал «78»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исполнителей похищения полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня, являющегося зятем депутата Госдумы Вячеслава Макарова, заключили под стражу. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Судом избрана мера пресечения в виде ареста для четырех фигурантов дела — до 25 декабря текущего года.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 октября на Андрея Мостового напала группа неизвестных. Спортсмену удалось оказать сопротивление и избежать похищения. Спустя два дня, 25 октября, в Санкт-Петербурге был похищен бизнесмен Сергей Селегень. Машину, в которой удерживали мужчину, объявили в розыск, вскоре транспортное средство удалось обнаружить.

По факту происшествий возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 162 («Разбой») УК РФ. Задержаны четверо подозреваемых, позднее стало известно о пятом фигуранте и свидетеле, давшем показания следствию.

Переписка с предполагаемым заказчиком преступлений велась в мессенджере. Как сообщили в МВД, заказчик, известный под именем «Слава Сатанист», может находиться за пределами России.

До этого 5-tv.ru писал о реакции российского телеведущего и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева на нападение на Мостового.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

20:02
На расстоянии вытянутой лапы: туристы столкнулись с белым медведем на Чукотке
19:51
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец»
19:42
Суд арестовал обвиняемых по делу о похищении футболиста «Зенита» Мостового
19:34
Бизнесмен Струков незаконно вывел 163 млрд рублей за рубеж
19:20
«Потерял связь с реальностью»: блогер Шабутдинов попросил суд о милосердии
19:11
Просто лежи: геймеры нашли новый способ бороться с выгоранием

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
Что общего? Алена Бабенко сравнила Африку с Сибирью и Санкт-Петербургом
Все сбудется: Наталья Орейро пообещала воплотить мечту русского мужчины
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео