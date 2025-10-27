«Освободил бы прекрасную принцессу»: Губерниев о нападении на Мостового

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Накануне группа неизвестных пыталась затолкать полузащитника петербургского «Зенита» в машину.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Губерниев: физическая подготовка помогла Мостовому противостоять нападавшим

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сумел противостоять нападавшим благодаря своей хорошей физической подготовке. Об этом заявил российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время беседы с 5-tv.ru.

Он добавил, что выносливость и спортивная форма часто становятся решающим фактором, когда речь идет о самообороне.

«Если бы (Мостовой. — Прим.ред) был боксером или бойцом UFC, как Джилленхол во второй части „Дома у дороги“, он бы всех победил и освободил бы прекрасную принцессу», — с иронией заметил Губерниев.

Ранее сообщалось, что 23 октября на улице Вязовой группа неизвестных попыталась похитить полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового. Злоумышленники пытались затолкать футболиста в машину, однако спортсмен оказал сопротивление и сумел отбиться.

По данным источников, задержанные по подозрению в похищении действовали по указанию куратора, известного в Telegram под псевдонимом «Сатанист». Мужчина предлагал им «отомстить наркодилеру» и обещал быстрый заработок, не раскрывая истинных целей.

