Сестры Хачатурян встретились впервые за полгода на заседании суда

Сестры Хачатурян, убившие своего отца, впервые за шесть месяцев встретились на заседании суда, где рассматривается апелляция родственников их родителя. Близкие Михаила Хачатуряна намерены оспорить решение суда, который посмертно признал мужчину виновным в насилии над дочерьми. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Уточняется, что сестрам все еще запрещено общаться друг с другом.

На заседании суда присутствовала тетя сестер, которая была возмущена поведением девушек.

«С ухмыляющейся улыбкой в нашу сторону, не подобает им так себя вести в коридоре, а в зале сидят спокойно. Как обычно себя свободно вели, так и сейчас себя ведут. Не такие они ущемленные и никогда не были ущемленными», — заявила сестра покойного, Наира Хачатурян. Фото, видео: Мосгорсуд/ТАСС; 5-tv.ru

Адвокат Алексей Папенов добавил, что суд отложил рассмотрение жалобы родственников Михаила Хачатуряна.

«Суд установил, что со стороны защиты Михаила Хачатуряна были замечания, однако эти замечания не рассмотрены на сегодняшний день. Это явилось основанием для отложения», — заявил адвокат.

Отец девушек — Михаил Хачатурян — был зарезан в Москве 27 июля 2018 года. В преступлении сознались три его дочери Крестина, Ангелина и Мария. Они сообщили, что он был тираном, давил на них психологически, бил их и насиловал. На тот момент сестрам было 19, 18 и 17 лет. Экспертиза показала, что младшая — Мария — не осознавала своих действий, в то время как старшие были признаны вменяемыми.

В июне 2019 года сестрам предъявили окончательное обвинение по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Однако в марте 2021 года сестры Хачатурян официально были признаны потерпевшими в деле о насилии и побоях со стороны их отца. Тогда же было посмертно возбуждено уголовное дело против самого Хачатуряна. 21 апреля 2025 года Хачатурян был посмертно признан виновным в преступлении.

