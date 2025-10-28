«Иди мети дворы»: Легостаев жестко прошелся по композиторам, пишущим ИИ-песни

Певец Легостаев заявил, что даже руки не подаст композиторам, пишущим ИИ-песни

Композиторам, которые пишут свои песни с использованием искусственного интеллекта нужно уходить из профессии и искать другое занятие. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил певец и композитор Константин Легостаев на церемонии награждения премии «Мотивация».

«Я такому композитору, который пользуется искусственным интеллектом, руки не подам. <…> Я считаю, что искусственным интеллектом пользуются те, кто не могут сделать сами. А если человек не может сделать сам чего-то, то и не надо лезть вообще в это дело тогда. <…> Не надо музыку писать, не надо стихи писать. Иди мети дворы», — негодует артист.

Легостаев также заявил, что сейчас слишком много всего искусственного. Раньше для того, чтобы записать песню на студии требовалось ее спеть хотя бы восемь раз. Потом этот материал обрабатывали и получали хорошую композицию.

По мнению композитора, искусственный интеллект сейчас используют везде как только могут. Артисту такое положение вещей очень не нравится.

