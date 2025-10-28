«Иди мети дворы»: Легостаев жестко прошелся по композиторам, пишущим ИИ-песни

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 27 0

Артист признался, что даже руку не подаст таким людям, потому что им не место в профессии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Легостаев заявил, что даже руки не подаст композиторам, пишущим ИИ-песни

Композиторам, которые пишут свои песни с использованием искусственного интеллекта нужно уходить из профессии и искать другое занятие. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил певец и композитор Константин Легостаев на церемонии награждения премии «Мотивация».

«Я такому композитору, который пользуется искусственным интеллектом, руки не подам. <…> Я считаю, что искусственным интеллектом пользуются те, кто не могут сделать сами. А если человек не может сделать сам чего-то, то и не надо лезть вообще в это дело тогда. <…> Не надо музыку писать, не надо стихи писать. Иди мети дворы», — негодует артист.

Легостаев также заявил, что сейчас слишком много всего искусственного. Раньше для того, чтобы записать песню на студии требовалось ее спеть хотя бы восемь раз. Потом этот материал обрабатывали и получали хорошую композицию.

По мнению композитора, искусственный интеллект сейчас используют везде как только могут. Артисту такое положение вещей очень не нравится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер ST предсказал появление нейромузыки на песенных конкурсах.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

0:51
Грядет шторм: чем опасна магнитная буря 28 октября
0:32
«Иди мети дворы»: Легостаев жестко прошелся по композиторам, пишущим ИИ-песни
0:14
Россия сохранила статус главного поставщика нефти в Индию
23:55
Пот против тонального крема: стоит ли тренироваться с макияжем на лице
23:36
«Любовь все побеждает»: Елизавета Арзамасова рассказала об идеальных отношениях
23:18
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Москвой

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
Что общего? Алена Бабенко сравнила Африку с Сибирью и Санкт-Петербургом
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео