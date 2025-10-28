«Грандиозная симфония»: врач рассказала о том, как наследуется интеллект

Врач-генетик Чеботарева: вербальный интеллект больше всего зависит от генов

Механизм наследования интеллекта представляет собой сложное взаимодействие генов. Об этом Газете.ру рассказала врач-генетик Анастасия Чеботарева.

«Наследование умственных способностей можно представить как грандиозную симфонию, в которой множество генов работают вместе, создавая сложную композицию. Кроме того, эти генетические особенности еще взаимодействуют с опытом, получаемым в окружающей среде, например, при чтении книг и посещении школы. Поэтому различия интеллекта людей определяются сложным взаимодействием генов и факторов окружающей среды, которые работают рука об руку», — отметила специалист.

По словам Чеботаревой, существует три вида интеллекта: вербальный, общий и невербальный. Первый тип представляет собой способность эффективно пользоваться речью для общения и выражения собственных мыслей. В то же время общий интеллект отвечает за способность к обучению, а также за принятие решений. Невербальный интеллект в свою очередь проявляется вне словесного контекста и помогает воспринимать визуальную, сенсорную и двигательную информацию. Уточняется, что от генов больше всего зависит вербальный тип.

«В недавнем исследовании ученые проанализировали данные 452864 участников. У них оценивали интеллект с помощью стандартизированных психометрических тестов, которые измеряют когнитивные способности в различных областях, включая вербальное и невербальное мышление. Результаты людей по разным типам тестов на интеллект обычно тесно связаны. То есть люди, получившие высокие баллы в тестах по математике, также, как правило, хорошо справляются с тестами по словарному запасу. Но в исследовании было обнаружено, что вербальный интеллект был более предсказуем по генетическим данным людей по сравнению с общим или невербальным интеллектом», — подчеркнула врач.

Чеботарева уточнила, что такие результаты обусловлены тем, что существует повышенная вероятность того, что вербальный интеллект передается по наследству. Врач добавила, что люди, как правило, объединяются в пары с теми, с кем имеют общие черты. В то же время, по словам специалиста, вербальное общение играет более важную роль, чем другие типы взаимодействия.

Кроме того, Чеботарева заявила, что гены не определяют интеллект. Он формируется при взаимодействии человека с окружающей средой.

