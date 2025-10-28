Илон Маск запустил аналог «Википедии» Grokipedia

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

На портале более 885 тысяч статей.

Миллиардер Илон Маск запустил аналог «Википедии»

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск запустил сайт Grokipedia. Об этом пишет Business Insider (BI).

Новая платформа Маска — альтернатива «Википедии». Сайт был запущен в понедельник, 27 октября. На портале размещено более 885 тысяч статей. Несмотря на то, что Grokipedia начала работать всего пару дней назад пользователи уже неоднократно жаловались на сбои.

В прошлом месяце Илон Маск в одном из интервью заявил, что его команда разрабатывает «информационный ресурс». Вероятнее всего, речь шла именно о Grokipedia.

«Этот проект — очередная попытка Маска бросить вызов основным платформам, которые он считает политически предвзятыми», — говорится в материале BI.

Не так давно Маск обвинил «Википедию» в поддержке либеральных взглядов и призвал сторонников прекратить финансировать платформу.

Ранее, писал 5-tv.ru, Илон Маск заявил о замене людей ИИ и роботами в будущем. По его мнению, тогда не обязательно будет работать, и каждый сможет заниматься своим по-настоящему любимым делом.

