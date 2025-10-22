Маск заявил о замене людей ИИ и роботами в будущем

Искусственный интеллект (ИИ) и роботы в будущем заменят все рабочие места. Об этом заявил предприниматель и американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.

«ИИ и роботы заменят все рабочие места», — отметил он, отвечая на пост предпринимателя из США Джейсона Калаканиса, который рассказал о планах компании Amazon по автоматизации 75% своих рабочих операций.

Согласно этой стратегии, к 2033 году роботы окажутся на более 600 тысяч мест работы, которые до этого предназначались для людей. К тому же Макс отметил, в будущем необязательно будет работать. Люди начнут заниматься такими любимыми делами, как, к примеру, выращивание овощей вместо того, чтобы питаться покупными.

Маск не раз предсказывал, что подобные человеку роботы смогут избавить людей от труда и забот. Он подчеркивал, что машины перевернут человеческое представление об экономике. При этом предприниматель заявлял, что робот сможет делать в основном все, что люди не хотят, описывая гуманоида своей разработки Tesla Optimus в 2022 году.

