Полностью импортозамещенный: испытательный полет совершил самолет МС-21

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 79 0

Данное воздушное судно предназначено для перевозки людей и грузов.

Фото, видео: Telegram/Минпромторг России/minpromtorg_ru; 5-tv.ru

Минпромторг: испытательный полет совершил импортозамещенный самолет МС-21

Полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил испытательный полет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли России в своем Telegram-канале.

Воздушное судно, предназначенное для перевозки грузов и пассажиров, совершило первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех».

«Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил посадку после испытательного полета на аэродроме Иркутского авиационного завода», — говорится в сообщении ведомства.

Во время данного полета проводилась проверка работы отечественных систем и двигателей ПД-14.

Данный лайнер стал частью программы сертифицированных испытаний. Вместе с этой разработкой тестируется еще один МС-21, который лишь частично оснащен новыми российскими разработками: системами и агрегатами. Он совершил свой первый испытательный полет 29 апреля 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пассажирский самолет Ил-114-300 завершает летные испытания.

