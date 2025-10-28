«Долго смеялись»: Михаил Казаков из «Папиных дочек» ответил на обвинения падчерицы

Бывшая жена актера и его воспитанница утверждают, что он едва не убил их дрелью.

В чем обвиняют Михаила Казакова

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», 2007 г.

Актер Михаил Казаков высказался после обвинений падчерицы в эфире телешоу

Актер Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки», в беседе с изданием Super отреагировал на публичные обвинения своей падчерицы Виктории.

Звезда «Папиных дочек» продолжает судебные разбирательства со своей бывшей супругой Еленой Казаковой. Актер требует, чтобы экс-жена выплачивала алименты на их общего ребенка. Изначально суд принял решение в его пользу и обязал женщину перечислять ежемесячное содержание на сына. Однако впоследствии это постановление было отменено апелляционной инстанцией.

Ранее Елена вместе с дочерью Викторией в эфире федерального канала выдвинули против актера серьезные обвинения. Виктория рассказала, что отчим проявлял агрессию и в состоянии паранойи якобы бросался на них с дрелью, утверждая, что кто-то прячется в стенах и мебели. Экс-супруга также заявила, что в один из конфликтов Михаил якобы пытался проткнуть ее шампуром.

«Мы долго с Миром (сын Михаила. — Прим. ред) сегодня смеялись над этим моментом. Лучше у нее (Виктории. — Прим. ред.) спросить (зачем выдвинула обвинения. — Прим. ред.), но предполагаю, что истинные цели для нас с Вами останутся все же туманны, как и цели, преследуемые ее мамой», — ответил на обвинения Казаков.

