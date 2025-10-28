Отец и дочь случайно разрушили улей — пчелы изжалили их до смерти

|
Дарья Орлова
Столкновение автомобиля с гнездом насекомых закончилось трагедией.

Могут ли пчелы убить

Фото: 5-tv.ru

Реорlе: пчелы до смерти изжалили отца и дочь из-за разрушенного улья

В штате Риу-Гранди-ду-Сул пчелы до смерти искусали 54-летнюю женщину и ее 79-летнего отца после того, как машина женщины врезалась в улей и опрокинулась. Об этом сообщает People.

По данным издания, 22 октября Сильвана да Фатима Браганса да Луш потеряла управление автомобилем, следуя по проселочной дороге неподалеку от собственного дома. В результате транспортное средство перевернулось и разрушило пчелиное гнездо. Удар и жужжание пчел услышал сосед, который вызвал полицию и позвонил родителям женщины.

На помощь дочери поспешили 79-летний Рауль и 72-летняя мать Сильваны. Однако, как только они подошли к перевернутой машине, на них набросился рой пчел. Агрессивные насекомые искусали обоих, и мужчина потерял сознание.

Спасатели прибыли лишь спустя время, так как ближайшее пожарное подразделение находилось более чем в 60 километрах от места происшествия. К тому моменту пострадавшие получили сотни укусов. Женщина была еще жива, но медики не смогли ее спасти. Ее отец умер на следующий день в больнице.

Пожилая мать также пострадала, однако выжила благодаря своевременной медицинской помощи. Погибших отца и дочь похоронили вместе 24 октября.

