Россия заинтересована в увеличении объема торговли с Камбоджей

Перспективы торгово-экономических отношений стран обсудили на саммите АСЕАН.

Перспективы торгового-экономического сотрудничества России и Камбоджи очерчиваются во время встречи АСЕАН в Малайзии.

Зампред правительства Алексей Оверчук обсудил с премьер-министром страны Кхун Манетом реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве и промышленности. Он отметил, что Москва заинтересована в увеличении объемов торговли и в балансировании экспортных и импортных поставок. По его словам, Россия готова активно содействовать и в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности Камбоджи.

Ранее 5-tv.ru писал, что саммит АСЕАН стал символом глобального сдвига мировой экономики. Восточноазиатский саммит объединяет более 20-ти стран АСЕАН и партнеров. Вместе это половина мировой экономики.

В Куала-Лумпуре Россия и государства Юго-Восточной Азии договорились расширять взаимную торговлю и использовать национальные валюты. Страны АСЕАН проявляют неподдельный интерес к нашему Северному морскому пути.

