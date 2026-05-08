Российские военнослужащие провели персональный парад для ветерана ВОВ в Самаре

По его просьбе также исполнили песню «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал».
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские военнослужащие провели парад для ветерана Владислава Бута из Самары
В преддверии Дня Победы в Самаре военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели персональный парад для участника партизанского движения, авиационного техника, старшего лейтенанта в отставке Владислава Филатовича Бута. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Торжественное мероприятие прошло прямо перед домом ветерана при участии военного оркестра. Под звуки марша и военных песен, включая знаменитую «День Победы», парадный расчет прошел торжественным шагом перед ветераном.
«Это красиво, очень хорошо. Спасибо!» — с благодарностью отметил Владислав Филатович.
Особым моментом стало исполнение по его просьбе песни «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал». Ветеран с воодушевлением подпевал музыкантам.
Военнослужащие поздравили Владислава Филатовича с годовщиной Победы и выразили глубокую признательность за его вклад в защиту Отечества.
«Папе — 95, маме — 94. Она за ним по всем гарнизонам прошла, по всем военным городкам», — с гордостью рассказала дочь ветерана Наталья Сазонова.
В годы войны Владислав Бут сражался в партизанском отряде на оккупированной территории, ему тогда было 12 лет. После победы он посвятил себя службе в Военно-воздушных силах СССР в качестве техника самолета. За мужество и службу он был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Тутуровой вручили награду «За заслуги перед Петербургом». Летом 1941-го, сразу после первого курса юридического факультета, она отправилась на фронт. Ей чудом удалось выжить на трагически известном Невском пятачке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 мая
- Украина более 1300 раз нарушила объявленное Россией перемирие
- 8 мая
- Ничто не забыто: 10 главных фильмов о Великой Отечественной войне
- 7 мая
- В Ижевске отменили парад Победы на 9 Мая
- 7 мая
- Минобороны России объявило перемирие с 8 по 10 мая с предупреждением для Киева
- 7 мая
- Путин проведет международные встречи в Москве в День Победы
- 7 мая
- Ушаков: попытки Украины сорвать День Победы обернутся ударом по Киеву
- 7 мая
- В Петербурге возложили цветы к обелиску «Городу-герою Ленинграду»
- 7 мая
- Ушаков назвал иностранных лидеров, которые приедут в Москву на День Победы
- 7 мая
- Фицо прилетит новым маршрутом на парад Победы в Москву
- 7 мая
- Прадед SHAMAN и драма в семье Крутого: как предки российских звезд прошли ВОВ
Читайте также
28%
Нашли ошибку?