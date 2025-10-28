Погибших в Ревде девочек воспитывала только мама

Сестер семи и девяти лет, погибших в аварии в Ревде вечером 27 октября, воспитывала только мама. Женщина работает на местной фабрике по производству сладостей и осталась без поддержки супруга, который, по данным местных жителей, уехал на СВО. Об этом сообщает агентство URA.RU.

После трагедии горожане начали сбор средств, чтобы помочь семье организовать похороны. По словам жителей, в школах, где учились девочки, учителя и родители активно участвуют в сборе помощи, а вся Ревда переживает это горе как личную потерю.

Также люди жертвуют деньги на лечение 11-летней подруги погибших, которая чудом выжила в ДТП. Девочка находится в больнице в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ. Из-за большого количества переводов у некоторых благотворителей возникли сложности — банки временно блокируют карты, подозревая подозрительную активность.

Выжившая девочка, как отмечают педагоги, отличалась активностью, отличной успеваемостью и была старостой класса. Все трое детей учились в одной школе и занимались танцами.

По предварительным данным, виновником аварии стал 37-летний Михаил С., который недавно вернулся из зоны боевых действий на Украине. Мужчина, купивший автомобиль Lada в начале октября, предположительно был пьян, не справился с управлением и сбил троих девочек на пешеходном переходе, после чего врезался в здание магазина «Монетка».

Водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данным очевидцев, к лечебному учреждению стянулись силовики, чтобы не допустить самосуда. Следователи возбудили уголовное дело, Михаилу грозит до 15 лет лишения свободы.

Утром 28 октября на месте трагедии появился стихийный мемориал — жители приносят цветы, мягкие игрушки и свечи в память о погибших детях.

