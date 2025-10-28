В Москве умер второй пациент хирурга из клиники Хайдарова

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 126 0

В центре скандала оказался Илья Елагин.

Жертвы хирурга Хайдарова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Москве после хирургического вмешательства скончался второй пациент врача клиники Тимура Хайдарова Ильи Елагина. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным собеседника, операция проводилась в столичной клинике Фомина. Хирург выполнял бариатрическое вмешательство, однако после процедуры пациент умер. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту произошедшего, сам Елагин находится под подпиской о невыезде.

Как уточняется, незадолго до нового инцидента врач вернулся к работе после домашнего ареста. Эта мера пресечения была назначена ему в связи с гибелью в 2024 году продюсера Петра Гаврилова, скончавшегося после операции, выполненной тем же хирургом в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique.

Ранее в Турции скончалась 50-летняя предпринимательница спустя двадцать дней после проведенной липосакции. Об этом информирует издание Mirror.

Как утверждают родственники погибшей, спустя примерно полтора дня после вмешательства у женщины появились острые боли в области живота. Медики установили, что во время операции было случайно повреждено кишечное полотно, из-за чего образовалось отверстие в стенке желудочно-кишечного тракта. Это осложнение привело к развитию тяжелой инфекции, последствия которой оказались смертельными.

