Мозг не спит: эксперт назвал главную причину ночных пробуждений

Сомнолог Бузунов: частые пробуждения ночью могут связаны с хроническим стрессом

Проснуться среди ночи и больше не уснуть — ситуация, знакомая многим. В такие моменты мысли начинают беспорядочно роиться в голове, а время до утра тянется бесконечно. О причинах ночных пробуждений и способах вернуть себе нормальный сон рассказал сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов в беседе с aif.ru.

Специалист отметил, что подобное состояние чаще всего связано с хроническим стрессом. Постоянное нервное напряжение приводит к перевозбуждению нервной системы, из-за чего мозг просыпается слишком рано.

«А так как анализ информации происходит преимущественно под утро, то мозг просыпается, в кровь выбрасывается кортизол (гормон стресса), начинается мыслительная деятельность. К утру силы заканчиваются. Но спать уже времени нет», — пояснил Бузунов. В итоге утром человек ощущает усталость и разбитость.

По его словам, регулярные ночные пробуждения опасны тем, что постепенно формируют стойкую бессонницу. Чтобы этого не произошло, врач рекомендует не оставаться в постели дольше 15 минут, если сон не возвращается: лучше встать, немного походить или заняться спокойным делом, не включая телефон и телевизор.

Кроме того, важно соблюдать привычный режим — просыпаться в одно и то же время, даже если ночью не удалось выспаться. Попытка «доспать» утром лишь сбивает биоритмы и ухудшает засыпание следующей ночью.

Сомнолог советует не снижать активность в течение дня и не ложиться спать днем: легкий недосып переносится организмом легче, чем нарушение режима.

«Если какой-то стресс вызвал нарушение сна, а вы будете лежать и пытаться заснуть, то начнет формироваться и подкрепляться рефлекс боязни не заснуть «постель-бессонница», и все станет гораздо хуже. Поэтому надо встать и заняться каким-нибудь нудным делом (не просмотром телефона). Когда снова потянет в сон — ляжете. Обычно человек думает: как же так, я не досплю. Не доспит он в обоих случаях — что встав, что лежа в постели без сна. Но в первом случае это будет просто дефицит сна, а во втором еще подкрепление рефлекса и боязни не заснуть «постель-бессонница», — добавил специалист.

Бузунов также предостерег от приема снотворного среди ночи: такие препараты вызывают сонливость и вялость днем. По его словам, их можно использовать только как разовую меру в экстренной ситуации.

Если проблемы с ночным сном повторяются три и более раз в неделю и продолжаются более месяца, это повод обратиться к врачу. Подобные нарушения могут быть связаны с апноэ сна, дефицитом магния и железа, синдромом беспокойных ног, тревожными расстройствами или депрессией.

